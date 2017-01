Um dia após a posse, Greca é hospitalizado em Curitiba

Foto: Divulgação / Prefeitura de Curitiba

O novo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), foi internado no Hospital Marcelino Champagnat na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com a assessoria de imprensa do prefeito, Greca foi internado após ser diagnosticado com Tromboembolia Pulmonar, presença de um coágulo de sangue que se aloja em vasos sem lesão para o pulmão. A equipe médica que o atende optou por mantê-lo no hospital para ministrar medicação apropriada até que o quadro clínico volte ao normal.

A assessoria informou ainda que irá repassar atualizações de boletins médicos assim que tiver mais informações.

No último sábado (32), antes da posse, Greca também passou mal e precisou ser encaminhado ao hospital. Extraoficialmente, foi informado que o prefeito sofrera com transtorno de ansiedade. “Fizeram um retrato do meu coração, ele está saudável e enorme, do tamanho e Curitiba”, disse o prefeito aos jornalistas na cerimônia de posse. No discurso ao afirmar que governará com o coração, voltou a declarar “e ele está bem, fizeram um retrato dele ontem para me deixarem tomar posse”. O prefeito ainda citou que foi benzido por uma mãe de santo na entrada da Câmara: “o prefeito, agora, está com o corpo fechado”.

Primeiro dia

Pela manhã, em seu primeiro dia de trabalho após 20 anos do primeiro mandato, Greca aproveitou para garantir, mais uma vez, a reintegração do transporte coletivo de Curitiba com a região metropolitana. O procedimento só deve começar, segundo o prefeito, a partir do dia 16 de janeiro, por causa da necessidade de uma assembleia para definir o novo presidente da Urbs. A integração deve ser feita paulatinamente até julho de 2017.

Os secretários foram empossados nos cargos durante a solenidade realizada na noite deste domingo (01) no Memorial de Curitiba, após a posse formal, na Câmara. O prefeito, que prometeu enxugar em 40% os cargos em comissão e funções gratificadas, já promoveu redução no secretariado. Das 23 secretarias municipais que funcionavam em Curitiba até dezembro, apenas doze foram mantidas.